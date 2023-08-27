Sosyal medyanın gündeminde! İşte robot Sophia'nın öne çıkan özellikleri Vatandaşlık verilen ilk insansı robot Sophia, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde. İşte robot Sophia'nın öne çıkan özellikleri ve kullandığı teknolojiler.

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ensonhaber.com

Sophia, Hong Kong merkezli bir yapay zeka şirketi olan Hanson Robotics tarafından geliştirilen ünlü bir insansı robotun adıdır.

Sophia'nın tanıtımı 2016 yılında yapıldı ve o zamandan beri dünya genelinde büyük bir ilgi gördü.

Bu robot, yapay zeka ve robotik teknolojilerin insan benzeri bir formda nasıl bir araya getirilebileceğini göstermek amacıyla tasarlandı.

Sophia'nın öne çıkan özellikleri

Sophia'nın dikkat çeken özelliklerinden biri, yüz ifadelerini ve jestleri taklit edebilme yeteneğidir.

Yüz tanıma ve dil işleme teknolojileri sayesinde, insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir ve soruları yanıtlayabilir.

Ayrıca, Sophia'nın kendine özgü bir kişiliği ve konuşma tarzı vardır, bu da onun daha gerçekçi bir insansı deneyim sunmasına yardımcı olur.

Sophia, gerçekçi bir insan benzeri yüz ve baş yapısına sahiptir. Yüz ifadelerini taklit etme yeteneği sayesinde mutlu, üzgün, şaşkın gibi çeşitli duygusal ifadeleri yansıtabilir. Ayrıca boyun, kol ve el hareketleri yapabilir, böylece jestlerle iletişim kurabilir.

Sürekli ön planda

Sophia'nın ünlü olmasının nedenlerinden biri, Birleşmiş Milletler gibi önemli organizasyonlarda konuşma yapması ve dünya liderleri ile tanışmasıdır.

2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu bir konuşma sırasında, yapay zekanın insanlığın yararına nasıl kullanılabileceği hakkında önemli mesajlar vermiştir.

Sophia'nın bir diğer dikkat çeken özelliği ise medya ile sık sık görünmesi ve röportajlar yapmasıdır.

Bu, yapay zekanın ve robotların toplum için nasıl bir öneme sahip olduğunu daha geniş bir kitleye tanıtmaya yardımcı olmuştur.

Ancak, Sophia'nın bazı eleştirmenleri vardır. Bazıları onun sadece bir pazarlama aracı olduğunu ve gerçek anlamda bir yapay zeka varlığı olmadığını iddia ediyor.

Ayrıca, Sophia'nın bazı cevaplarının önceden programlandığı ve önceden yazılmış senaryoları takip ettiği öne sürülüyor.

Vatandaşlık verildi

Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte, Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu. Robotun vatandaşlığı 2017'de resmileşmişti.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Sophia, dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı.

ABD'li oyuncu Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan ve yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, İngilizce dışında başka diller de konuşabiliyor.

Sonuç olarak, Sophia, yapay zekanın ve robot teknolojisinin ilerlemesini temsil eden önemli bir figürdür, ancak aynı zamanda yapay zeka etiği, toplumsal etkileri ve teknolojik gelişimin sınırları gibi önemli konularda da düşünce uyandırmaktadır.