SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha yörüngeye fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya yolladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 800'den fazla Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, Falcon 9 roketiyle 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya gönderdi.

UYDU SAYISI BİNE YAKLAŞIYOR

Şu anda yörüngede 895 Starlink uydusu bulunuyor. Yeni fırlatılan uyduların da eklenmesiyle bu sayı 955'e yükselecek ve bir sonraki fırlatmada Starlink uydu sayısı bini geçecek.

FALCON 9'DAN YENİ REKOR

Fırlatmadan sonra okyanustaki drone gemisine inen Falcon 9 roketi, yeni bir rekora daha imza attı.

İlk olarak Eylül 2018'de Telstar 18 Vantage uydusunu fırlatan aynı Falcon 9 roketi, yeni Starlink göreviyle birlikte 7. kez kullanılmış oldu ve rekor kırdı.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

HIZ İÇİN DAHA FAZLA UYDU GEREKİYOR

SpaceX CEO'su Elon Musk, 900'ü aşkın uydunun "kayda değer" bir küresel kapsama alanı için yeterli olacağını bildirse de internet hızının, SpaceX tarafından taahhüt edilen 100 megabite yaklaşması için daha çok uydu fırlatılması gerekiyor.

STARLINK AVRUPA'YA DA GELECEK

Şu anda ABD'nin kısıtlı bölgelerinde kullanıma açılan uydu internet hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, ülkelerin onayını aldıktan sonra hizmetin Avrupa'ya da geleceğini duyurmuştu.

HER ÜLKE KENDİ ONAY VERECEK

Avrupa Birliği çapında bir onay sistemi olmadığını ve her ülkenin Starlink hizmetine kendi içinde onay vermesi gerektiğini belirten Musk, Starlink'in Avrupa'ya geliş tarihini ise en geç önümüzdeki mart ayı olarak açıkladı.

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