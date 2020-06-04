SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, 7 farklı fırlatmada toplam 422 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 YENİ UYDU DAHA GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası uzay İstayonu'na gönderen SpaceX, fırlatma görevlerine bir yenisini daha ekledi.

SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Starlink uydu ağının sekizinci halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Böylelikle şirketin yörüngedeki Starlink uydu sayısı 482'ye yükseldi.

FALCON 9 YENİDEN YERE İNDİ

SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9, Starlink uydularını uzay boşluğuna bıraktıktan sonra okyanustaki drone gemisine geri indi.

2020'DE 22 FARKLI FIRLATMA YAPILACAK

SpaceX, 2020'nin sonuna kadar her biri 60 uydu içeren toplam 22 fırlatma görevi gerçekleştirecek. Yapılan son fırlatma ile bu görevlerin 8 tanesi tamamlanmış oldu.

TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 8 fırlatmada 482 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.