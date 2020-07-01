SpaceX, ABD ordusunun GPS uydusunu başarıyla fırlattı

SpaceX, ABD ordusuna ait "GPS III SV03" isimli GPS uydusunu Cape Carnaval üssünden uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'in, ABD ordusuna ait GPS uydusunu yörüngeye fırlatacağını dün sizlerle paylaşmıştık.

Beklenen gerçekleşti ve uzay şirketi, geçtiğimiz aylarda kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait olan GPS III SV03 isimli uyduyu Cape Carnaval uzay üssünden başarılı bir şekilde fırlattı.

Uyduyu taşıyan yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, fırlatmanın ardından okyanustaki drone gemisine inmeyi başardı.

ABD ORDUSU FALCON 9'A İZİN VERDİ

ABD Hava Kuvvetleri, şirketin yeniden kullanılabilir roketlerinin yük ağırlığı nedeniyle performansını yeterli bulmamış ve 2018'de gerçekleşen fırlatmanın tek kullanımlık roketle yapılmasını istemişti.

Bu nedenle SpaceX, görevi gerçekleştirmek için iniş takımları çıkarılmış Falcon 9 roketi kullanmış ve görev başarıyla tamamladıktan sonra roket imha edilmişti.

Ancak ABD Ordusu, SpaceX’in yeni görevde istediğini yapmasına ve yeniden kullanılabilir Falcon 9'u kullanmasına izin verdi.

SpaceX’in, önümüzdeki iki yıl içinde üç GPS görevi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.