SpaceX, DOGE-1 uydusunu gelecek yıl Ay'a gönderecek

Elon Musk, Dogecoin ile finansmanı sağlanan DOGE-1 isimli uyduyu gelecek yıl SpaceX ile Ay'a götürmeyi planladığını açıkladı.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, kripto para birimi olan Dogecoin ile ilgili sık sık paylaşım yapmasıyla biliniyor.

Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, kripto para biriminin fiyatı bir anda sert bir şekilde yukarıya fırlıyor. Dogecoin yeniden değer kaybettiğinde ise Musk, yeni bir tweet daha atarak fiyatı yukarıya çekiyor.

DOGE-1 UYDUSU AY'A GİDİYOR

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Musk, Dogecoin ile finansmanı sağlanan DOGE-1 uydusunun gelecek yıl SpaceX tarafından Ay'a fırlatılacağını açıkladı.

Geometric Energy Corporation adlı bir firma tarafından ödemesi yapılan DOGE-1 isimli kutu uydu, fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesinden bilgiler toplayacak.

Söz konusu uydunun, 2022 yılının ilk çeyreğinde Falcon 9 roketine yüklenerek yola çıkması bekleniyor.

İlk olarak şaka amaçlı piyasaya sürülen, ancak Elon Musk'ın destekleriyle 70 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Dogecoin, görünüşe göre gelecek yıllarda da bir hayli konuşulacak.

ELON MUSK UYARMIŞTI

Öte yandan Elon Musk, kripto paralar konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve yatırımcılara, birikimlerinin tamamını kripto paralara yatırmanın akıllıca olmadığını söylemişti.