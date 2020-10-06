SpaceX, Pentagon için füze izleme uyduları geliştirecek

SpaceX, ABD hükümetine füze izleme uyduları teslim etmek için 149 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.

Son yılların önde gelen uzay şirketlerinden SpaceX, ABD hükümetiyle ilk defa bir anlaşmaya imza attı.

ABD Uzay Geliştirme Ajansı (SDA), Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile füze izleme uyduları için 149 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

SpaceX, dünyanın dört bir yanındaki ulaşılması zor alanlara internet bağlantısı sağlamak için Starlink uydularını Washington'daki Redmond montaj tesisininde üretiyor.

Bu nedenle, şirketin füze izleme uydularını inşa etmek için yine aynı tesisi kullanacağı belirtiliyor.





2022 SONLARINA DOĞRU UYDULAR HAZIR OLACAK

Anlaşmaya göre Pentagon, söz konusu uyduları 2022 yılının sonbaharında uzaya fırlatacak. Bu nedenle SpaceX'in uyduları bu tarihe kadar hazır etmesi gerekiyor.

Söz konusu uydular, kıtalararası balistik füzeleri tespit etmek ve izlemek için kullanılacak.