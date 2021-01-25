SpaceX, satın aldığı deniz petrol platformlarını uzay limanına dönüştürüyor

SpaceX, satın aldığı iki açık deniz petrol platformunu, Mars'a gidecek Starship uzay aracı için uzay limanına çeviriyor.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Bu yıl ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Yeni gelen bilgilere görw SpaceX, satın aldığı iki açık deniz petrol platformunu, Mars'a gidecek Starship uzay aracı için uzay limanına dönüştürüyor.

3.5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Mars'ın iki uydusundan esinlenerek Deimos ve Phoibos adı verilen platformlar, iflas ilan eden eski sahibinden 3,5 milyon dolara satın alındı.





Platformlardaki çalışmalar, SpaceX'in Starship aracını geliştirdiği Teksas'taki Boca Chica tesisi yakınlarındaki Brownsville Limanı'nda gerçekleştiriliyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk geçen yıl haziranda; Dünya, Ay ve Mars arasında seyahat edecek roketler için "uzay limanları" inşa ettiğini açıklamıştı.

Uzay limanları ayrıca, Dünya üzerindeki farklı yerlere roket seyahatini kolaylaştıracak merkezler olarak da kullanılabilecek.

TESTLER DEVAM EDECEK

Starship SN8 prototipinin ilk alt yörünge uçuş testi kuvvetli bir patlamayla son bulsa da daha gelişmiş SN9 ve SN10 roket testlerinin gelecek haftalarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Starship'in SN8 prototipi, iniş anında patladı

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

Şirket, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot yollamak için NASA'yla ortak çalışıyor. Ayrıca SpaceX, NASA'nın uzay programı dahilinde insan taşıyacak araçlar üretmesi için seçtiği şirketler arasında yer alıyor.