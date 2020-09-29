SpaceX, Starlink internet uydusu fırlatma görevini iptal etti

SpaceX, 60 Starlink uydusu fırlatma görevini kötü hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 700'den fazla Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 UYDU FIRLATMA GÖREVİ İPTAL EDİLDİ

SpaceX, bugün Falcon 9 roketi ile birlikte 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyordu. Ancak planlanan fırlatma işlemi, kötü hava koşulları yüzünden yapılamadı.

SpaceX, yeni görevin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

650 UYDU AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR

SpaceX'in yörüngeye fırlattığı 700'den fazla Starlink uydusundan 650 tanesi aktif bir şekilde çalışıyor ve bazı bölgelere internet erişimi sunuyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.