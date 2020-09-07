SpaceX: Starlink uydularında uzay lazerleri kullanacağız

SpaceX, Starlink uydu takımından Dünya'nın tüm bölgelerine yüksek hızlı internet sağlama planı kapsamında "uzay lazerlerinden" faydalanacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 700'ü aşkın Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

"UYDULAR ARASI LAZER KULLANACAĞIZ"

SpaceX'e göre Elon Musk'ın Starlink uydu takımından Dünya'nın tüm bölgelerine yüksek hızlı internet sağlama planı "uzay lazerlerinden" faydalanacak.

Geçtiğimiz perşembe günü Starlink uydularının son fırlatması sırasında üst düzey SpaceX mühendisi Kate Tice, şirketin uydular arası lazerler kullanarak 100 Mbps üzerinde veri transfer etme testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

BU YIL HİZMETE AÇILACAK

SpaceX, yıl sonundan önce ABD'nin kuzeyinde ve Kanada'da internet hizmeti sağlamayı hedeflediğini, 2021 yılında ise hizmetin Dünya'da yerleşim bulunan bölgeleri küresel düzeyde kapsayacağını açıkladı.

YENİ UYDULAR EKLENDİKÇE HIZ ARTACAK

Teknolojiyle ilgili ilk testler, indirme hızının 11 ila 60 Mbps, yükleme hızınınsa 5 ila 18 Mbps arasında değiştiğini göstermişti. SpaceX'in o dönemde ağına destek olmak için lazer kullanıp kullanmadığı bilinmiyor, ancak Starlink uydu ağına yeni uydular eklendikçe hızın da artması bekleniyor.

SpaceX, Federal İletişim Kurulu'na (FCC) sunduğu asli raporda uzay tabanlı ağının 1 Gbps'yi bulan hızlara erişebileceğini söylemişti.

An itibarıyla alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 700 Starlink uydusu bulunuyor; dünya çapında kapsama alanı sağlamak için en az 11 bin uydunun daha fırlatılması planlanıyor.

SpaceX şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.