SpaceX, Starship roketinin Raptor motorunun ateşleme testini gerçekleştirdi

SpaceX, insanları Mars'a götürecek Starship uzay aracında kullanılacak Raptor Vacuum motorunun ateşleme testini yaptı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, insanları önce Ay'a daha sonra da Mars's götürecek dev Starship roketini test etmeye devam ediyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Örneğin geçtiğimiz günlerde SN5 ve SN6 roketleri test edilmiş ve roketler 150 metre havalandıktan sonra yeniden yere inmişlerdi.

RAPTOR MOTORU TEST EDİLDİ

SpaceX, Teksas'taki roket geliştirme tesisinde Starship'in Raptor motorunu ateşleme testine soktu. O anlar şirket tarafından böyle kaydedildi:

SpaceX, Raptor motorlarını kullanarak Starship'in uzay boşluğunda daha kolay bir şekilde süzülmesini sağlayacak. Devasa Raptor motorları, roketin Ay ve Mars'a yolculuklarında istediği gücü sağlayacak.

Aşağıdaki görselde Raptor motorunun bir insana kıyasla ne derece büyük olduğunu görebilirsiniz.





Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in bir sonraki prototipi SN8'in test sırasında 60 bin feet (18,3 km) yükseleceğini açıklamıştı.

Daha önce test edilen prototip sürümlerde, roketlerin burun konisi ve kanatları bulunmuyordu. Ancak oldukça yükseğe çıkacak SN8 sürümünde bu parçalar rokete eklenecek.

Ayrıca SN5 ve SN6'da yalnızca tek bir Raptor kullanan SpaceX, SN8'de üç Raptor motoru kullanarak roketin daha çok yükselmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Starship'in 150 metre havalandığı test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.