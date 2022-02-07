SpaceX, Tonga'ya yeniden internet getirecek

SpaceX, yanardağ patlaması nedeniyle internet kabloları zarar gören ada ülkesi Tonga'ya, yeniden internet getirmek için çalışıyor.

Tonga'da, 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 10'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Tonga'nın internete ve dünyanın geri kalanına olan tek fiber optik bağlantısı, patlamanın sonucunda zarar görmüş ve internet erişimi kopmuştu.



Çalışmaların sürdüğü Tonga'daki bir yetkiliye göre, Elon Musk'ın uydu internet girişimi Starlink, Pasifik Adası'ndaki Tonga ülkesine yeniden internet getirmek için çalışıyor.

SPACEX İSTASYON KURUYOR

Fiji Başsavcısı Aiyaz Sayed-Khaiyum Twitter'da "Bir SpaceX ekibi şimdi Fiji'de Tonga'yı dünyaya yeniden bağlamak için bir Starlink ağ geçidi istasyonu kuruyor." dedi.

SpaceX'in çalışmasının ne zaman tamamlanacağı bilinmese de Fiji Yayın Kurumu, yer istasyonunun 6 ay içinde inşa edileceğini söyledi.

Refinitiv nakliye verileri, kablo tamir gemisi Reliance'ın hasarlı denizaltı fiber kablosunu tamir etmeye çalıştığı için yaklaşık bir haftadır Tonga'nın ana adasının kıyılarında olduğunu gösteriyor .

İletişimdeki herhangi bir gelişme, yurt dışındaki akrabalarıyla iletişimde kalmakta zorlanan Tongalıları oldukça rahatlatacak.



