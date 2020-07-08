SpaceX, yeni internet uydularını bu akşam fırlatacak

SpaceX, Starlink uydu interneti projesi kapsamında bu akşam yeni uydularını yörüngeye gönderecek. Fırlatmayı nasıl canlı izleyebileceğinizi anlattık.

Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası uzay İstayonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Astronot fırlatma görevinden hemen sonra, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yollayan şirket, bu akşam yeni bir fırlatma daha yapacak.

YENİ GÖREV BU AKŞAM 19.00'DA

SpaceX'in 10. Starlink uydu fırlatma görevi, bu akşam Türkiye saati ile 19.00'da gerçekleşecek.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile fırlatılacak uydular, SpaceX'in 2020'deki 8. Starlink görevi olacak.

SpaceX, 57 Starlink uydusu ile birlikte uzay şirketi Spaceflight'ın iki BlackSky uydusunu da yörüngeye yerleştirecek.

SPACEX BU YIL REKOR HEDEFLİYOR

Bugüne kadar ki en fazla roket görevini 28 fırlatış ile 2018'de gerçekleştiren SpaceX, 2020 sona ermeden bu sayıyı 35'e tamamlayarak 2018'deki rekorunu kırmak istiyor.

STARLINK GÖREVİ NASIL İZLENİR

Hava koşullarında herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde, bu akşam 19.00'da fırlatılacak olan roketi canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıdan SpaceX canlı yayınına ulaşabilirsiniz.