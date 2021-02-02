SpaceX, yıl sonuna doğru uzaya turist gönderecek

SpaceX, iş insanı Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişiyi, "Crew Dragon" uzay mekiğiyle 2021'in son çeyreğinde uzaya fırlatacak.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği vurgulandı.

EĞİTİM ALACAKLAR

SpaceX, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağını ve uzaya gönderilecek kişilere ticari astronot eğitimi verileceğini açıkladı.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne de destek sağlanacağı kaydedildi.

Eğer her şey yolunda giderse SpaceX, yıl sonuna doğru 4 kişiyi Crew Dragon mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş olacak.