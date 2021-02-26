SpaceX, yüzen fırlatma platformlarını dünyanın birçok bölgesine inşa edecek

SpaceX, yüzen fırlatma platformlarını dünyanın birçok bölgesine inşa edecek

Elon Musk, Starship uzay gemisi için yüzen fırlatma ve iniş platformlarını, dünyanın dört bir yanına inşa etmeyi planladığını açıkladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

SpaceX, geçtiğimiz aylarda satın aldığı iki açık deniz petrol platformunu, Mars'a gidecek Starship uzay aracı için uzay limanına dönüştürmüştü.

Mars'ın iki uydusundan esinlenerek Deimos ve Phoibos adı verilen platformlar, iflas ilan eden eski sahibinden 3,5 milyon dolara satın alınmıştı.

Platformlardaki çalışmalar, SpaceX'in Starship aracını geliştirdiği Teksas'taki Boca Chica tesisi yakınlarındaki Brownsville Limanı'nda gerçekleştiriliyor.





YÜZEN FIRLATMA PLATFORMLARA YENİLERİ EKLENECEK

Satın alınan iki yüzen platformlardan birinin yıl sonuna doğru kısmen faaliyete geçeceğini söyleyen SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni platformların da yolda olduğu söyledi.

SpaceX CEO'su, Starship gemisi için "dünyanın dört bir yanında" yüzer fırlatma ve iniş platformları inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Bu platformların Dünya, Ay ve Mars arasında seyahat edecek uzay araçları için liman görevi görebileceği, bazılarının nispeten şehirlere daha yakın yerlere inşa edilebileceği öngörülüyor.