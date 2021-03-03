SpaceX'in Ay'a göndereceği iş insanı 8 gönüllü arıyor

Ay'a gidecek ilk turist olmaya hazırlanan Japon milyarder Yusaku Maezawa, yanında seyahat edecek 8 gönüllü daha bulmaya çalışıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 2023 yılında Ay'a gerçekleştireceği turistik uçuşta Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'yı da götürecek.

45 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, SpaceX’in Ay’a gitmek için 8 gönüllü aradığını duyurdu. Maezawa, başvuruların 14 Mart’a kadar süreceğini, mülakatların ise mayıs ayında tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

AY SEYAHATİ İÇİN KIZ ARKADAŞ İLANI VERMİŞTİ

Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl internet sayfasında yayınladığı bir ilanda, 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek, bunu arzu eden kadınların ilana başvuruda bulunmasını istemişti.

Forbes verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Yusaku Maezawa, sahibi olduğu Japon giyim markası Zozotown'ı Softbank'a satmış ve CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolara satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

TWITTER'DAN PARA DAĞITIYOR

Yusaku Maezawa, geçtiğimiz yıl ocak ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, tweet'ini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5.5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

NASIL BAŞVURU YAPILIR

Siz de Japon milyarder Yusaku Maezawa ile birlikte Ay'a gidecek 8 kişiden biri olmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz.