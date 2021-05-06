SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship, başarıyla test edildi

SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship gemisi, kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılı sonuna kadar ilk görevine çıkması beklenen Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

İLK DEFA PATLAMADAN YERE İNDİ

Daha önce Starship'in SN8, SN9, SN10 ve SN11 prototipleriyle gerçekleştirilen uçuşlarda patlama yaşanmıştı. Ancak dün akşam SN15 ile yapılan fırlatmada herhangi bir sorun yaşanmadı ve dev roket yere inmeyi başardı.

Yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıkan Starship, fırlatıldıktan altı dakika sonra sorunsuz iniş yaptı.

Starship roketi patlamadan iniş yaptı - VİDEO

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.



