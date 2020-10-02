SpaceX'in Starlink internet uyduları, yanan bir kasabanın yardımına koştu

SpaceX'in uzaya fırlattığı Starlink internet uyduları, yangın nedeniyle zor durumda kalan bir kasabaya internet hizmeti sundu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 700'den fazla Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

YANAN BİR KASABAYA İNTERNET SAĞLADI

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de Kuzey Kaliforniya'da bulunan Malden isimli bir kasaba.

Washington Acil Durum Yönetim birimi, ev ve binaların yüzde 80'inin orman yangınlarından dolayı tahribata uğradığı Malden kasabasında SpaceX'in Starlink ağını kullanarak ücretsiz açık kablosuz internet istasyonu kurdu.

Yetkililere göre Starlink projesi olmasaydı, bölgedeki halkın ve yangın söndürmek için bölgeye giden itfaiye erlerinin birbirleriyle haberleşmesi mümkün olmayabilirdi.



ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SpaceX yardımcı olabildiyse ne mutlu! Acil müdahale ekiplerine ve internet bağlantısının hiç bulunmadığı bölgelere öncelik veriyoruz." dedi.

Starlink şu anda aktif uydu sayısının sınırlı olmasından dolayı yalnızca kuzey enlemlerinde hizmet sağlıyor. SpaceX, ABD ve Kanada'da bu sene içinde hizmeti başlatmayı hedefliyor.