SpaceX’in tek seferde 143 uydu fırlatma görevi ertelendi

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatma görevini, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe aldı.

Son yılların en ilgi çeken uzay şirketlerinden olan, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Transporter-1 görevi için son hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında, Falcon 9 roketinin dün akşam saatlerinde fırlatılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle görev ertelendi.

YENİ DENEME BU AKŞAM

SpaceX’in açıklamasında, Falcon 9 roketinin fırlatılması için 24 Ocak Pazar günü TSİ 18.00'de bir deneme daha gerçekleştirileceği aktarıldı.

TEK SEFERDE 143 UYDU

Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketi, 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uyduyu yörüngeye yerleştirecek.



