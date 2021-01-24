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    SpaceX’in tek seferde 143 uydu fırlatma görevi ertelendi

    SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatma görevini, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe aldı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 12:47
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    SpaceX’in tek seferde 143 uydu fırlatma görevi ertelendi

    Son yılların en ilgi çeken uzay şirketlerinden olan, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Transporter-1 görevi için son hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

    Aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında, Falcon 9 roketinin dün akşam saatlerinde fırlatılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle görev ertelendi.

    YENİ DENEME BU AKŞAM

    SpaceX’in açıklamasında, Falcon 9 roketinin fırlatılması için 24 Ocak Pazar günü TSİ 18.00'de bir deneme daha gerçekleştirileceği aktarıldı.

    TEK SEFERDE 143 UYDU

    Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketi, 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uyduyu yörüngeye yerleştirecek.

    falcon 9

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