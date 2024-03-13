AA & Ensonhaber
Crew-7 misyonu kapsamında uzaya giden 4 astronotun içinde bulunduğu Dragon kapsülü, başarılı bir şekilde Dünya'ya indi.
Kapsül, 12 Mart'ta yerel saatle 05.50'de, ABD'nin Florida eyaletinin Pensacola kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne iniş gerçekleştirdi.
ABD'li astronot Jasmin Moghbeli, Danimarkalı astronot Andreas Mogensen, Japon astronot Satoshi Furukawa ve Rus kozmonot Konstantin Borisov'un içinde bulunduğu kapsülün Dünya'ya inişi canlı olarak yayınlandı.
Uzayda 199 gün kaldılar
Dünya yörüngesinde geçirdikleri 199 günün ardından dönen mürettebatın bir dizi sağlık kontrolünden geçeceği belirtiliyor.
Astronotlar, yaklaşık 6 aylık misyon kapsamında uzay istasyonuna gitmek üzere, SpaceX üretimi Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos 2023'te fırlatılmıştı.
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