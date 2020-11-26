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    SpaceX'in uzaya götürdüğü astronot Victor Glover, ilk paylaşımını yaptı

    SpaceX'in tarihi görevi Crew-1 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover, yörüngeden Dünya'yı kayda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 12:16
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    SpaceX'in uzaya götürdüğü astronot Victor Glover, ilk paylaşımını yaptı

    Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü, test görevi kapsamında NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı.

    Geçtiğimiz hafta ise NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi, Florida'daki Cape Canaveral'dan Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna gönderilmişti.

    İLK PAYLAŞIM GELDİ

    Tarihi Crew-1 görevi ile istasyondaki ilk mesaisine başlayan astronot Victor Glover, uzaydan ilk paylaşımını yaptı.

    Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yüksekte çekilmiş olan video, gezegenimizi tüm güzelliğiyle gözler önüne seriyor.

    Victor Glover uzaydan ilk paylaşımını yaptı

    dunya

    SpaceX için tarihi olan bu görevle uzay istasyonuna giden astronotlar, uzayda 6 ay kalacak. Ekip, 6 ay boyunca detayları açıklanmayan bilimsel araştırmalar yapacak ve daha sonra yeniden Dünya'ya dönecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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