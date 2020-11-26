SpO2 seviyesi nedir?

Kan oksijen doygunluğu anlamına gelen SpO2, vücudumuzun düzgün çalışmasını sağlayan önemli bir sağlık göstergesidir. İşte SpO2 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Vücudun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu SpO2, önemli bir sağlık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Normal koşullar altında sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesinin, 90-100 arasında olması gerekiyor.

SPO2 NASIL ÖLÇÜLÜR

SpO2 seviyesini ölçmenin doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer, ancak bu testi evde yapmak zordur. En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmaktır.

Ayrıca, günümüzde piyasaya çıkan birçok akıllı bileklik veya saat, kandaki SpO2 seviyesini ölçebiliyor.

Bir kişinin SpO2 seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır.

Ortalama boyutlu bir yetişkinin kalbi normalde dakikada yaklaşık 5000 ml kanı dokuya pompalar ve böylece dakikada yaklaşık 1000 ml oksijen sağlar. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücudumuz düzgün çalışamaz. Bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir. Yoğun bir programı olan insanların, yüksek rakımda bulunan kişilerin, yaşlıların ve horlayan kişilerin hipoksemi ile karşılaşma riski diğer insanlara göre daha yüksek olabiliyor.

HİPOKSEMİ BELİRTİLERİ

Akut hipoksemi nispeten kısa bir süre içinde meydana gelirken, kronik hipoksemi daha uzun bir süre devam eder. Akut hipoksemi belirtileri kronik hipoksemi semptomlarından farklı olabilir, ancak her ikisi de solunum, hızlı nefes alma, hırıltılı solunum, öksürük, uyuşukluk, hızlı kalp atışı ve cilt renginde değişikliklere neden olur.

Kronik hipoksemi tespit etmek bazen zor olabilir, çünkü vücut kandaki düşük oksijen seviyelerini telafi edebilir. Semptomlar pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, sağ kalp yetmezliği ve polisitemidir.