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    Spotify Türkiye’ye soruşturma açıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaretten Spotify Türkiye’ye soruşturma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:43
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    Spotify Türkiye’ye soruşturma açıldı

    İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, Türkiye'de yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan artan şikayetler sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı.

    Spotify’ın dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret içeren içeriklere izin verdiği iddia ediliyor.

    Çalma listeleri tepki topladı

    Spotify’da kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok halka açık çalma listesi, isimlerinden dolayı CİMER’e şikâyet edildi.

    “Allah’ın telefon zil sesi” ve “Hz.Ali’nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar” gibi çalma listeleri, CİMER’e yapılan şikayetlere konu olan çalma listelerinden bazıları.

    spotify

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikayetlerde bazı şikayetçiler, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret edildiğini ve dini değerlerin aşağılandığını” söyledi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Savcılık, incelemeleri sonucunda, kullanıcıların hazırladıkları çalma listelerinin Spotify’ın onayından geçtiğini belirtti.


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