Spotify'a hikayeler özelliği geliyor

İlk olarak Snapchat ile karşımıza çıkan ve Instagram ile bir hayli popülerleşen hikayeler özelliği, şimdi de Spotfy'a eklenecek.

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özelliği Instagram kendi bünyesine katınca, bir anda milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Instagram'a gelen hikayeler özelliğinin bir anda popüler olması, şirketin aynı özelliği Facebook ve WhatsApp'a da getirmesine neden olmuştu.

Ayrıca mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'fleets' özelliğini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuştu.





SPOTIFY AKIMA UYDU

Twitter’ın ardından Spotify da kendi hikayeler altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyor.

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki hikayeler özelliği şimdilik çalma listelerinin içerisinde yer alıyor.

Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda ana sayfada konumlandırılacak.



Şu anda test aşamasında olan hikayeler özelliği sayesinde, Spotify'daki sanatçılar da kendi hikayelerini uygulama üzerinden paylaşabilecek.

Instagram: @eshteknoloji