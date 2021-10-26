Çılgınlık kriptoya da sıçradı! Squid Game Token nedir, nasıl alınır? İşte fiyatı...

Çılgınlık kriptoya da sıçradı! Squid Game Token nedir, nasıl alınır? İşte fiyatı...

Netflix dizisi Squid Game'in dünya çapında büyük ses getirmesini fırsat bilen kripto para yazılımcıları, 'Squid Game Token' adlı bir kripto para çıkardı. Peki Squid Game Token nedir, fiyatı ne kadar?

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, yayınlandığı tarihten bu yana Netflix listelerini alt üst etti ve etmeye de devam ediyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği ve oldukça şaşırtıcı bir senaryoya sahip olan Squid Game dizisi, dünyayı kasıp kavurdu.

Sosyal medya platformlarının her köşesinde bir parçasına rastladığımız ve dizi sektörünü adeta sarsan Squid Game'i artık duymayan kalmadı.

Gizli ve ölümcül sonuçları olan bir oyunda, borç batağına saplanmış 456 oyuncunun 38 milyonluk para ödülüne ulaşmaya çalışmasını konu eden dizi, günümüzün rekabet odaklı düzenini gözler önüne seriyor.

Bu nedenle dizi, dünya çapında büyük ses getirdi. Bu durumu fırsata çeviren kripto para yazılımcıları da ''Squid Game Token'' adında token üretmeye başladı.

Bu gelişmenin ardından Squid Game tutkunları, Squid Game Token hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki Squid Game Token nedir, nerede satılacak? Squid Game Token fiyatı ne kadar, güvenilir mi? İşte ayrıntılar...

SQUID GAME TOKEN NEDİR, FİYATI NE KADAR?

Squid Game Token, ''Binance Smart Chain'' teknolojisiyle üretilen bir kripto para olarak bilimektedir. Coinmarketcap'in elde ettiği verilere göre Squid Game Token son 24 saatte %159 oranında büyüme kaydederek işlem hacmini 993,249 dolar artırmıştır. Toplam işlem hacmi ise 6,655,123 dolar civarındadır. Maksimum arzı 45,600,000,000. Güncel fiyatı ise 0.0001371 dolardır.

SQUID GAME TOKEN NEREDE SATILIYOR?

Squid Game Token şu anda PancakeSwap V2 ve DODO BSC borsalarında bulunmaktadır. Squid Game Token yatırımcıları için en yeni haber ise Squid Game oyunları oynayarak Token dağıttığını öne süren bir internet sitesi oldu.

Pazarlama bölümünde bir Türk'ün de yer aldığı proje, yatırımcılara oyun oynayarak ellerinde tuttukları Token’lardan ödüller kazanabileceklerini ileri sürüyor.

Ancak Squid Game Token'in güvenilir olup olmadığı ile ilgili bir şey söylemek münkün değil. Dolayısıyla bu haber bir yatırım tavsiyesi taşımıyor.