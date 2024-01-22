Starlink açıkladı: 10 Gbps hızında fiber uzay interneti SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, 10 Gbps hızlara ulaşan yeni bir hizmet başlatıyor. “Community Gateway” olarak adlandırılan paket oldukça pahalı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesinde 12 bin Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30 bin uydu için izin başvurusu yaptı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, gelecekte yörüngedeki Starlink uydu sayısının hızla artacağını söyleyebiliriz.

Uzaydan fiber internet

SpaceX, uzaydan fiber benzeri internet performansı sunacağını iddia ettiği Community Gateways adlı yeni bir program duyurdu.

Starlink Community Gateway, tam olarak bireyleri hedeflemiyor, daha çok uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant getirmenin yollarını arayan internet şirketlerine hitap ediyor.

Fiyatı dudak uçuklatıyor

Programa giriş için ise 1.25 milyon dolar ödemek gerekiyor. Ayrıca gigabit internet başına aylık 75 bin dolar daha ek ödeme talep ediliyor.

Saniyede 10 gigabite kadar indirme ve 10 gigabite kadar yükleme hızına sahip olmak isteyen şirketler ise aylık 750 bin dolar ödemek zorunda.