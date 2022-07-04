Starlink internet hizmeti, hareket halindeyken de kullanılabilecek

Gelecek yıl ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak Starlink, uydularını, hareket halindeyken kullanmak mümkün olacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX'in internet erişimi sağlayan Starlink uyduları, şimdiye kadat hareket halindeyken kullanılamıyordu.

Kullanıcıların, internet hizmetinden faydalanmak için gelen Starlink antenini sabit bir konuma yerleştirmeleri gerekiyordu.

Hareket halindeyken de kullanılabilecek

Geçtiğimiz yılın Mart ayında SpaceX, hareket halindeki araçlarda internet servisinin kullanılmasına yönelik bir başvuruyu Federal İletişim Kurulu’na (FCC) bildirmişti.

FCC, geçtiğimiz günlerde SpaceX’in isteğinin kamu yararına uygun olduğunu bildirdi ve gerekli izni verdi.

FCC’den alınan yeni yetkiye göre, artık Starlink internet hizmeti hareket halindeki araçlarda da kullanılabilecek.

Yeni FCC onayı ile birlikte, Starlink’in erişilebilirliği ciddi oranda yükselmiş olacak. Düzenlemeler sayesinde SpaceX bu servisi; gemiler, otomobiller, trenler ve daha pek çok hareket halindeki araçta kullanabilecek.