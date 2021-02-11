Starlink nedir, ne işe yarar? Starlink Türkiye ön siparişi nasıl yapılır?

Starlink nedir, ne işe yarar? Starlink Türkiye ön siparişi nasıl yapılır?

Sürekli yenilenerek gelişen teknolojinin yeni ürünü olan Starlink, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Starlink ile dünyaya hızlı internet hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Peki Starlink nedir?

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, yenilikçi projeleriyle gündemdeki yerini koruyor.

Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketinin, uzaydaki uydu aracıları ile internet sağlayan yeni projesi Starlink için Türkiye’de ön siparişler alınmaya başladı.

SpaceX şirketi, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı hedefliyor. Uzaydaki uydu ağı tamamlandıktan sonra bu internet hizmetinin küresel olarak verilmesi planlanıyor.

10 bini aşkın kişinin faydalandığı Starlink projesinin internet hızının kaç MB/s olacağı en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Gelen bilgilere göre, 50MB/s ve 150MB/s arasında olması beklenen internet hızları ile tüm dünyaya hızlı internet verilmesi hedefleniyor.

Peki Starlink nedir, ne işe yarar? Starlink abonelik nasıl olur? Starlink Türkiye'de var mı? İşte detaylar...



STARLİNK NEDİR?

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

2020 yılının Ekim ayında beta denemelerine başlayan şirket, Starlink internet projesi kapsamında 12 bin internet uydusunu uzaya fırlatmayı palnlıyor.





STARLİNK ÜCRETİ NE KADAR?

Starlink projesi için 99 dolarlık bir depozito ödemesi bulunuyor. Ayrıca internet hizmetini kullanmak isteyenlerin 499 dolar değerindeki Starlink başlangıç kitini de satın alması gerekiyor.

SpaceXin CEO'su Elon Musk, yaptığı bir açıklamada, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını belirtmişti.





STARLİNK İNTERNET HIZI NE KADAR?

Beta testleri sırasında Starlink internet bağlantı hızlarının 150 ile 210 mbps’ye kadar çıktığı kaydedildi. Bölgeye göre değişiklik gösteren bu hızın 90 mbps’ye kadar gerilediği söyleniyor. Ayrıca bağlantı uydu sinyalleri ile yapıldığı için internet hızı, hava muhalefetinden de etkilenebiliyor.





STARLİNK TÜRKİYE ÖN SİPARİŞİ NASIL YAPILIR?

İnternet hizmetinden faydalanmak isteyenler, Starlink’in internet sitesine giriş yaptıktan sonra mail adresinizi girin ve konumunuzu seçin.

İstenen bilgileri doldurduktan sonra ‘order now’ seçeneğine tıkladıktan sonra projenin hizmet vereceği tarih size verilecek. Bu aşamada 99 dolarlık depozito ücreti ödenecek.



