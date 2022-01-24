Starlink uyduları, uzay gözlemlerini zorlaştırıyor

Yeni bir çalışmaya göre, Elon Musk'ın Starlink uyduları göktaşlarının gözlemlenmesini zora sokuyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 2 bine yaklaşmış durumda.

GÖZLEMLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.

Varşova Üniversitesi’nden gökbilimci ve çalışmanın baş yazarı olan Przemek Mróz, Starlink uydularının yalnızca Kasım 2019 ile Eylül 2021 arasında teleskop görüntülerinde 5 bin 301 çizgiden sorumlu olduğunu söyledi.

Starlink uydularının yarattığı bu sorunla ilgili henüz yeni adımlar atılmadı. Musk’ın uydularının daha önce de diğer uyduları ve uzay araçlarını tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Hatta geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililer, Starlink uydularının kurulmakta olan Çin Uzay İstasyonu'nu tehdit ettiğini açıklamıştı.