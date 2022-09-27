Starlink uydularının internet hızları yavaşlıyor

Starlink hakkında yayınlanan son hız raporu, önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket şu anda yaklaşık 3 bin 500 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Abone sayısı arttıkça hızlar düşüyor

Ookla hız testlerine göre, Starlink'in ABD'deki ortalama indirme hızları 2022'nin ilk ve ikinci çeyreği arasında 90,6 Mbps'den 62,5 Mbps'ye düştü.

Starlink'in ABD'deki upload (yükleme) hızları ise aynı zaman diliminde 9,3 Mbps'den 7,2 Mbps'ye geriledi.

Starlink web sitesinde, kullanıcıların 50 ila 200 Mbps indirme hızları, 10 ila 20 Mbps yükleme hızları ve 20 ila 40 ms gecikme bekleyebilecekleri belirtiliyor.

Starlink yavaşlamış olsa da daha düşük hızlara ve çok daha kötü gecikmeye sahip Viasat ve HughesNet uydu hizmetlerinden açık ara daha iyi performans gösteriyor.

Öte yandan Elon Musk, sürekli olarak yeni uydular fırlatmaya devam ettiklerini ve uydu sayısındaki artışın hızları da artıracağını söylüyor.