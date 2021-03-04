Starship SN10 prototipi iniş yaptıktan sonra patladı

Spacex şirketinin uzaya insanlı uçuş planında kullanmak üzere çalışmalarına devam ettiği Starship, ilk defa yere indi. Ancak patlama yine kaçınılmaz oldu.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

SN10 BAŞARIYLA YERE İNDİ, DAHA SONRA PATLADI

Daha önce Starship'in SN8 ve SN9 prototip sürümlerinde yapılan testler sonucunda roket, iniş esnasında patlamıştı. Ancak SN10 ile gerçekleştirilen testte roket, başarılı bir şekilde yere inmeyi başardı.

Roketin başarıyla yere inmesinden dakikalar sonra hiç beklenmeyen bir şey oldu. SN10, büyük bir gürültüyle havaya uçtu. O anlar işte böyle kaydedildi:

Starship SN10 prototipi indikten sonra patladı - VİDEO

Roketin manevraları başarıyla gerçekleştirmesi ve makul derecede yumuşak bir iniş yapmayı başarması, önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.



