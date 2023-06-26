Steam yaz indirimleri başlıyor! İşte fiyatı düşecek oyunlar Steam'de yaz indirimleri tarihi ve indirime girecek oyunların isimleri belli oldu.

ensonhaber.com

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını düşürüyor.

Steam, önümüzdeki günlerde başlayacak "Yaz İndirimleri 2023" için bir duyuru yayınladı. İndirim tarihleri ve hangi oyunların büyük miktarda indirime gireceği de belli oldu.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak

Steam, 2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 29 Haziran TSİ 20.00'de başlayacağını ve 13 Temmuz saat 20.00'de ise sona ereceğini duyurdu.

İndirime girecek oyunlar

Steam, önemli miktarda indirime girecek 14 oyunu şimdiden duyurdu. Steam yaz indirimleriyle beraber indirime girecek bazı oyunlar şöyle:

Anno 1800

Smalland: Survive the Wilds

The Mageseeker: A League of Legends Story

Pharaoh: A New Era

Rust

Vertigo 2

Dead Cells

Terra Nil

Sid Meier’s Civilization VI

Sifu

Stardew Valley

Boundary

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Total War: WARHAMMER III