Steam yaz indirimleri başlıyor! İşte fiyatı düşecek oyunlar

Oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını düşürüyor.
Steam, önümüzdeki günlerde başlayacak "Yaz İndirimleri 2023" için bir duyuru yayınladı. İndirim tarihleri ve hangi oyunların büyük miktarda indirime gireceği de belli oldu.
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak
Steam, 2023 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 29 Haziran TSİ 20.00'de başlayacağını ve 13 Temmuz saat 20.00'de ise sona ereceğini duyurdu.
İndirime girecek oyunlar
Steam, önemli miktarda indirime girecek 14 oyunu şimdiden duyurdu. Steam yaz indirimleriyle beraber indirime girecek bazı oyunlar şöyle:
Anno 1800
Smalland: Survive the Wilds
The Mageseeker: A League of Legends Story
Pharaoh: A New Era
Rust
Vertigo 2
Dead Cells
Terra Nil
Sid Meier’s Civilization VI
Sifu
Stardew Valley
Boundary
Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition
Total War: WARHAMMER III