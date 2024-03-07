Steve Jobs imzalı 48 yıllık çek, açık artırma ile satışa sunuldu Steve Jobs'un imzaladığı, 8 Temmuz 1976 tarihli 201,41 dolar tutarındaki Apple telefon faturasının yer aldığı çek, açık artırmada satışa çıktı.

ensonhaber.com

Bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış eski tarihli çekler, günümüzde açık artırmada binlerce dolara satılabiliyor.

Bu çeklere bir yenisi daha eklendi. Jobs'un Apple'dan gelen bir telefon faturasını ödemek için imzaladığı tarihi bir çek, açık artırmada satışa çıktı.

1976 yılında imzalandı

Apple'ın kurucu ortağı tarafından imzalanan 8 Temmuz 1976 tarihli çekte, "Apple Computer Company'nin hesabından" yazıyor.

Boston merkezli müzayede şirketi RR Auction'a göre çek çok iyi durumda.

İlk iPhone'un 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülmesinden yaklaşık 31 yıl önce Apple Computer'ın telefon faturasını ödeyen Jobs imzalı çek 201,41 dolar tutarında.

RR Auction, çek için verilerin tekliflerin 21 Mart'a kadar devam edeceğini söyledi. Çeke gelen son teklif ise şu anda 15 bin doların üzerinde.

Steve Jobs imzalı çeki incelemek ve diğer Apple ürünlerine göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

RR Auction