Steve Jobs imzalı kartvizit 5,8 milyon TL'ye satıldı Steve Jobs'un 1983 yılında imzaladığı bir kartviziti, açık artırmada 181 bin 183 dolara alıcı buldu.

ensonhaber.com

Bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış eski tarihli çekler ve kartvizitler günümüzde açık artırmada binlerce dolara satılabiliyor.

Bu kartvizitlere bir yenisi daha eklendi. RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede, üzerinde Steve Jobs ıslak imzasının bulunduğu 1983 yılına ait bir kartvizit, rekor fiyata satıldı.

181 bin dolar ödendi

Perşembe günü itibarıyla sonlanan açık artırmada, Jobs imzalı kartvizit 181 bin 183 dolara (5,8 milyon TL) alıcı buldu.

RR Auction tarafından paylaşılan bilgilere göre 3,5x2 ölçülerindeki kartvizitin üzerinde "Steven Jobs, Yönetim Kurulu Başkanı" ibaresi ve Apple'ın o zamanki adresi yer alıyor.

Ayrıca kartvizitte, üzerinde gökkuşağı renklerinde bir Apple logosu ve siyah mürekkeple atılmış Steve Jobs imzası yer alıyor.