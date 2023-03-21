Steve Jobs imzası 95 bin dolara satışa çıktı Apple'ın efsane ismi Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür plaketi, 95 bin dolara alıcısını bekliyor.

1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 45 yıl önce bugün Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

Apple, tarihler 9 Ocak 2007'yi gösterdiğinde ise resmen telefon pazarına giriş yaptı. Düzenlenen etkinlikte sahne alan Steve Jobs, ilk iPhone'u tüm dünyaya tanıttı.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından imzalanmış bir teşekkür mektubu satışa çıkarıldı.

İmzanın değeri oldukça yüksek

Aktarılanlara göre Steve Jobs, pek de imza vermeyi sevmezdi ve çok nadir imza atardı. Bu nedenle söz konusu mektupta yer alan imza oldukça değerli.

Steve Jobs plaketi, 2000 yılında Apple pazarlama müdürü Suzanne Lindbergh'e takdim edilmek üzere imzaladı.

Apple'ın efsane ismi Steve Jobs tarafından imzalanmış teşekkür plaketi, 95 bin dolara alıcısını bekliyor.