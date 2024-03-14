Şu anda iPhone'larda mevcut olan gizli yapay zeka özellikleri Apple'ın kendine ait bir ChatGPT'si yok. Ancak, yapay zeka araçları yıllardır iPhone'larda kullanılıyor. Bu haberimizde, iPhone modellerinde saklı yapay zeka özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.

Apple, üretken yapay zeka konusunda trendin gerisinde kaldı. Örneğin Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, ChatGPT'yi kendi hizmetlerine çoktan ekledi.

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özelliklerini iOS 18 güncellemesi ile kullanıma sunması bekleniyor.

iPhone'lardaki yapay zeka özellikleri

Apple her ne kadar trendin gerisinde kalsa da yıllardır telefonlarda yapay zeka özelliklerinden faydalanıyor.

Kamera, Fotoğraflar ve Siri gibi popüler uygulamalarda bazı yapay zeka yazılımları kullanılıyor. iPhone'larda uzun bir süredir var olan yapay zeka araçlarına gelin yakından bakalım.

1. Ses klonlama

Apple'ın bir sohbet robotu olmayabilir, ancak geçen yıl iOS 17 ile gelen bir özellikte zaten yapay zeka kullanılıyor.

Personal Voice, konuşma kaybı riski taşıyan kişilerin sevdikleriyle daha kolay iletişim kurabilmeleri için kendi seslerini taklit etmelerine olanak tanıyan, cihazdaki makine öğrenimini kullanan bir erişilebilirlik ayarıdır.

Sesinizi öğrenmek için iPhone sizden 150 cümleyi yüksek sesle okumanızı istiyor. Daha sonra sesinizi analiz etmek için yapay zekayı kullanıyor ve onun sentetik bir versiyonunu oluşturuyor.

Bu yeni sentetik sesi kullanarak iletişim kurmak için, FaceTime ve üçüncü taraf uyumlu uygulamalarda metni konuşmaya dönüştürmek üzere iPhone'un konuşarak yazma araçlarını kullanabiliyorsunuz..

Ayarlar > Erişilebilirlik > Kişisel Ses'e gidin ve üstteki Kişisel Ses Yarat seçeneğine dokunarak adımları takip edin.

2. Görüntülerden metin kopyalama

Canlı Metin, iOS 15 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPhone'larda zaten mevcut olan bir yapay zeka özelliğidir.

Google Lens'e çok benzeyen bu özellik, fotoğraflardaki el yazısı ve klavyeyle yazılmış metinleri tanıyabiliyor.

Daha sonra resimlerdeki metinler yalnızca birkaç kolay dokunuşla kopyalanıp yapıştırılabiliyor.

Diyelim ki dijital ortama aktarmak istediğiniz elle yazılmış bir tarifiniz var. Bu tarifin fotoğrafını iPhone'unuzla çektikten sonra, bu metni kopyalayıp örneğin bir Word belgesine yapıştırabilir ve dijital yedek olarak kaydedebilirsiniz.

Kamerayı kopyalamak istediğiniz metnin bulunduğu bir konuya doğrultun. Metnin etrafında sarı bir çerçeve gördüğünüzde Canlı Metin özelliğinin devreye girdiğini anlayacaksınız.

Çerçevedeki herhangi bir metinle etkileşimde bulunmak için resmin sağ alt köşesindeki Canlı Metin simgesine dokunun.

3. Yeni ve geliştirilmiş otomatik düzeltme

Apple, en son yazılım güncellemesiyle en büyük otomatik düzeltme sorunlarından birini çözüme kavuşturdu.

Otomatik düzeltme artık hataları daha doğru bir şekilde düzeltebiliyor ve daha özelleştirilmiş satır içi tahminli metin sunuyor

Bu gelişmenin büyük bir kısmı, Apple'a göre kelime tahmini için makine öğrenimini kullanan iOS 17'nin yeni dönüştürücü dil modeli ile çalışıyor.

4. Fotoğrafçılıkta yapay zeka

iPhone'un kamera özelliklerinin büyük bir kısmı için gelişmiş algoritmaların yanı sıra hesaplamalı fotoğrafçılığa da güvendiği bir sır değil.

Nesneleri tanımlamak ve bokeh efekti oluşturmak için yapay zekayı kullanan Portre Modu buna bir örnek.

Bir diğeri, istenen diyafram açıklığını simüle etmek için yapay zekayı kullanan ve hareketli nesnenizi keskin tutmak için odağı dinamik olarak ayarlayan Sinematik Moddur.

iOS 17'nin sağladığı yapay zeka destekli yeni yeteneklerden biri, Fotoğraf uygulamasının bir fotoğraftaki evcil hayvanları tanımlama yeteneğidir ve bu da daha iyi fotoğraf organizasyonu sağlar.

Siri daha akıllı olacak

Siri, 2011'de piyasaya sürülen iOS 5'ten beri ortalıkta, ancak Apple'ın sesle etkinleştirilen asistanı yakında çok daha akıllı hale gelebilir.

Information'ın eylül ayındaki bir raporunda, Apple'ın Siri'yi geliştirmek için üretken yapay zekanın önemli bir parçası olan büyük dil modellerini kullanmayı planladığı belirtildi.

Örneğin, Siri'nin bir dizi fotoğrafı GIF'e dönüştürmek ve ardından bunları kişilerinizden birine göndermek gibi daha karmaşık görevler yapabileceği söyleniyor.

iOS 18 iPhone'lara neler getirecek

Apple, henüz yeni iOS 18 sistemine nelerin dahil edileceğini resmi olarak onaylamadı. Ancak analistler, yaklaşmakta olan güncellemenin iddialı olacağını söylüyor.

iOS 18, kullanıcıların öneri şarkı listeleri oluşturmak için yapay zekayı kullanan 'otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri' oluşturmasına olanak tanıyacak.

Teknoloji, kullanıcıların uygulamaları geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan Xcode'a da eklenebilecek ve böylece geliştiriciler 'yeni uygulamaları daha hızlı yazabilecek.

Apple, iOS 18 ile birlikte yapay zeka özelliklerini; ChatGPT'nin dünyayı kasıp kavurmaya başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, Amazon'un yenilenen Alexa'sını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra ve Microsoft ile Google'ın yeni ürünlerini piyasaya sürmesinden bir buçuk yıl sonra iPhone'lara getirmiş olacak.

Öte yandan, Apple'ın 'Ajax' olarak da bilinen bir 'Apple GPT' yapay zeka botu üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlar var.