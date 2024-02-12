Şubat ayında HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI arayüzüne veda edip artık HyperOS sürümlerini kullanıyor. Şubat ayında yeni güncellemeyi alacak modelleri listeledik.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor.

Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, bir süredir dünya genelindeki kullanıcılara da dağıtılıyor.

HyperOS neler getiriyor

Android 14 sürümünü temel alan HyperOS; yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler barındırıyor.

Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak, kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Şubatta güncelleme alacak telefonlar

Xiaomi, HyperOS güncellemesini ilk olarak Xiaomi 14 modellerine sunmuştu. Aşağıdaki modeller, şubat ayı bitmeden güncelleme alacak:

Xiaomi 13 ve 13T serisi

Xiaomi 12, 12T ve 12S serisi

Xiaomi 11, 11T ve 11X serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD serisi

Xiaomi Civi modelleri

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Redmi K40 serisi

Redmi K50 serisi

Redmi K60 serisi

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi 12, Redmi 12C

Redmi Note 10 serisi

Redmi Note 11, Redmi 11 Pro, Redmi 11 Pro Plus, Redmi 11 4G

Redmi 11T, Redmi 11 Pro 5G, Redmi 11 Pro Plus 5G

Redmi 11E, Redmi 11S 5G, Redmi 11 SE, Redmi 11T Pro

Redmi 11T Pro Plus, Redmi 11R

Redmi Note 12 serisi

Redmi 12S, Redmi 12 Turbo, Redmi 12R, Redmi 12R Pro, Redmi 12 5G

Redmi Note 13 serisi

Redmi Pad, Redmi Pad SE

POCO M6 Pro

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO C55

POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G

POCO M5, POCO M5s

POCO X4 GT, X4 Pro 5G

POCO F4, POCO F4 GT

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO M4 5G, POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G

POCO F3, POCO F3 GT