Şubat ayında HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Geçtiğimiz ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.
Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.
Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor.
Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, bir süredir dünya genelindeki kullanıcılara da dağıtılıyor.
HyperOS neler getiriyor
Android 14 sürümünü temel alan HyperOS; yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler barındırıyor.
Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak, kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor. Ayrıca, kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Şubatta güncelleme alacak telefonlar
Xiaomi, HyperOS güncellemesini ilk olarak Xiaomi 14 modellerine sunmuştu. Aşağıdaki modeller, şubat ayı bitmeden güncelleme alacak:
Xiaomi 13 ve 13T serisi
Xiaomi 12, 12T ve 12S serisi
Xiaomi 11, 11T ve 11X serisi
Xiaomi Mi 11 serisi
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD serisi
Xiaomi Civi modelleri
Xiaomi Pad 5
Xiaomi 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6
Redmi K40 serisi
Redmi K50 serisi
Redmi K60 serisi
Redmi 11 Prime / 5G
Redmi 12, Redmi 12C
Redmi Note 10 serisi
Redmi Note 11, Redmi 11 Pro, Redmi 11 Pro Plus, Redmi 11 4G
Redmi 11T, Redmi 11 Pro 5G, Redmi 11 Pro Plus 5G
Redmi 11E, Redmi 11S 5G, Redmi 11 SE, Redmi 11T Pro
Redmi 11T Pro Plus, Redmi 11R
Redmi Note 12 serisi
Redmi 12S, Redmi 12 Turbo, Redmi 12R, Redmi 12R Pro, Redmi 12 5G
Redmi Note 13 serisi
Redmi Pad, Redmi Pad SE
POCO M6 Pro
POCO F5, POCO F5 Pro
POCO C55
POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G
POCO M5, POCO M5s
POCO X4 GT, X4 Pro 5G
POCO F4, POCO F4 GT
POCO F5, POCO F5 Pro
POCO M4 5G, POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G
POCO F3, POCO F3 GT
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