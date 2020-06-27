Süpernova nedir

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen isimdir.

Uzayda meydana gelen en büyük patlamalardan biri olan süpernovalar, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması sonucu ortaya çıkıyor.

Bu patlamalar esnasında açığa çıkan dev enerjiyle, galaksilerin tamamının saçtığı ışıktan daha parlak bir ışık topu oluşabiliyor.

Üstelik süpernova patlamalarında, Güneş'in 8 milyar yıllık ömründe toplam yayacağı enerjiden daha fazla bir enerji açığa çıkabiliyor.

Süpernovalar öylesine ani bir şekilde yaşanıyor ki, sadece birkaç saat önce gökyüzünde olmayan bir nokta, birkaç saat içinde bir deniz feneri gibi parlayabiliyor.

Ancak gökyüzünde görülen süpernovalar, gökteki diğer yıldızlar gibi değildir: Artık ölmüş bir yıldızdan arta kalanlardır.

PATLAMA SONUCUNDA YENİ SİSTEMLER OLUŞUYOR

Patlama sonucunda dağılan yıldız artıklarının, evrenin başka köşelerinde birikerek yeniden yıldızlar ya da yıldız sistemleri oluşturduğu varsayılıyor.

Bu varsayıma göre Güneş, Güneş Sistemi içindeki gezegenler ve içinde yaşadığımız Dünya da çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova patlamasının sonucunda ortaya çıkmıştır.





SUPERNOVALARIN TAHMİN EDİLMESİ ZOR

Nerede ve ne zaman süpernova patlaması olacağının önceden tahmin edilmesi çok zordur.

Ayrıca süpernova patlamaları nadir gerçekleşen olaylar olduğundan (Samanyolu’nda yaklaşık her 50 yılda bir süpernova patlaması olduğu tahmin ediliyor) süpernova patlamalarını gözlemleyebilmek için uzayın çeşitli bölgelerinin sürekli izlenmesi gerekiyor.