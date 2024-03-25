Süpersonik yolcu uçağı Boom XB-1 ilk uçuşunu yaptı Boom Supersonic, yıllarca yaşanan gecikmelerin ardından XB-1 olarak adlandırılan süpersonik uçağını havalandırdı.

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ensonhaber.com

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti.

Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

2000 yılında yaşanan kazanın ardından piyasadan çekilen efsanevi süpersonik Concorde uçağının halefi olarak gösterilen "Boom XB-1" adlı uçak, ilk uçuşunu yaptı.

12 dakika havada kaldı

Boom XB-1, Mojave Çölü üzerinde 7,120 feet maksimum irtifaya erişirken 246 knot (455 km/h) azami hıza ulaştı.

İlk uçuş yaklaşık olarak 12 dakika sürdü ve ses altı hızlarda gerçekleşti.

Boom Supersonic'in inşa etmeyi planladığı XB-1 süpersonik yolcu uçağı 55 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca yeni süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının neredeyse iki katı.

Boom, 2030 yılı başlarında yeni uçağın ticari uçuşlar için hazır olacağını ve Virgin Atlantic ile Japan Airines havayollarının ön sipariş verdiklerini açıklamıştı.

Boom'un XB-1'den sonraki projesi: Overture

Boom, XB-1 prototiplerini test ederek asıl amacı olan Overture modelini geliştirmek istiyor.

ABD merkezli Boom Supersonic tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı uçağı olan Overture, 2027 yılında göklerde olacak.

XB-1'in testlerini geçmesi durumunda Overture, uçağın 2027 yılındaki ilk uçuşundan ve 2029 yılındaki ticari yolcu uçuşlarından önce 2026 yılında görücüye çıkacak.

En önemlisi Overture, rahatsız edici gürültüsüyle bilinen orijinal Concorde'dan daha sessiz bir "süpersonik patlamaya" sahip olacak.

Concorde kazası ve sonrasında yaşananlar

5 Temmuz 2000 tarihinde Air France’a ait Concorde uçağı, New York seferi için Paris’in Charles de Gaulle havalanından kalktıktan yaklaşık 2 dakika sonra Val d’Oise bölgesinde bir otelin üzerine düşmüştü.

Kaza sonucu otelde bulunan 4 kişi ve uçaktaki çoğunluğu Alman 109 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Concorde uçakları seferden tamamen kaldırılmıştı.

Concorde'un sonlandırılmasının diğer nedenleri arasında yüksek yakıt maliyetleri, gürültüsünden duyulan endişe ve hız yerine daha düşük ücretlerin tercih edilmesi vardı.

O günden bu yana hiçbir hükümet ya da üretici, ses hızından daha hızlı gidebilen ticari bir uçak yapmayı başaramadı.