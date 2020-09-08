Süpersonik yolcu uçağı XB-1 çok yakında tanıtılacak

Concorde'un halefi olacak "XB-1" isimli yolcu uçağı, önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak. İşte XB-1 hakkında tüm detaylar.

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti. Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

CONCORDE YERİNİ XB-1'E BIRAKIYOR

Uçak meraklılarının uzun zamandır hayal ettiği proje yeniden hayat buluyor. 2000 yılında yaşanan kazanın ardından piyasadan çekilen efsanevi süpersonik Concorde uçağının halefi olarak gösterilen "XB-1" adlı uçak, önümüzdeki ay tanıtılacak.

7 EKİM'DE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

ABD havacılık şirketi Boom Supersonic, 17 yıl aranın ardından üretilen ilk süpersonik uçak prototipi XB-1'in 7 Ekim'de tanıtılacağını, test uçuşlarına da 2021'de başlayacağını duyurdu.

Boom Supersonic'in inşa etmeyi planladığı XB-1 süpersonik yolcu uçağı 55 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca yeni süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının neredeyse iki katı.

2030 YILINDA İLK YOLCULARINI TAŞIYACAK

Boom, 2030 yılı başlarında yeni uçağın ticari uçuşlar için hazır olacağını ve Virgin Atlantic ile Japan Airines havayollarının ön sipariş verdiklerini açıklamıştı.

CONCORDE KAZASINDA NE OLMUŞTU?

25 Temmuz 2000 tarihinde Air France’a ait Concorde uçağı, New York seferi için Paris’in Charles de Gaulle havalanından kalktıktan yaklaşık 2 dakika sonra Val d’Oise bölgesinde bir otelin üzerine düşmüştü.

Kaza sonucu otelde bulunan 4 kişi ve uçaktaki çoğunluğu Alman 109 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Concorde uçakları seferden tamamen kaldırılmıştı.