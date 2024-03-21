Suudi Arabistan, dünyanın en büyük yapay zeka yatırımını yapacak: 40 milyar dolar Suudi Arabistan yönetimi, yapay zeka alanına 40 milyar dolarlık dev bir yatırım yaparak bu teknolojide söz sahibi olmayı amaçlıyor.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan, yapay zeka (AI) alanında dünyanın en büyük yatırımını yapmayı planlıyor.

40 milyar dolarlık yatırımla ülke, yapay zeka araştırmaları ve geliştirmeleri, yeni yapay zeka girişimleri ve eğitim programları gibi alanlarda büyük ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Çalışmalar şimdiden başladı

Konuya yakın kaynaklara göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yetkilileri, Silikon Vadisi'nin en önemli girişimcilerinden olan Andreessen Horowitz ve diğer bazı önemli isimlerle görüşüyor.

Planlanan teknoloji yatırımı, Suudi Arabistan'ı bir anda dünyanın en büyük yapay zekâ yatırımcısı konumuna getirebilir.

Bu plan, ülkeyi petrol gelirlerine bağımlılıktan kurtarmayı ve yeni bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlıyor. Yapay zeka, bu yeni ekonominin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Suudi Arabistan, sadece yapay zekâ modelleri geliştiren firmalara yatırım yapmakla kalmayacak.

Veri merkezleri, çip üreticileri ve diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalar da bu yatırımlardan yararlanabilecek.

Suudi Arabistan'ın yapay zeka yatırımı, küresel yarışta önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Bu yatırım, ülkeyi ABD, Çin ve Japonya gibi diğer yapay zeka liderleriyle rekabet edebilecek bir konuma getirecek.