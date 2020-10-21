Suzuki, denizlerden mikroplastik atık toplama ünitesi geliştirdi

Suzuki, geliştirdiği mikroplastik atık toplama ünitesi ile su yüzeyindeki mikroplastik atıkların sadece tekne ile dolaşarak toplanabilmesine imkan sağlıyor.

Okyanuslardaki plastik kirliliğinin dünyanın çevre sorunlarının başında geldiğine dikkat çeken uzmanlar, mikroplastikler yüzünden her yıl milyonlarca su canlısının öldüğünü veya bu canlılar yoluyla plastiklerin beslenme ile insan vücuduna girdiğini belirtiyor.

SUZUKİ'DEN YENİ ÇÖZÜM

Suzuki, yaptığı açıklama ile denizlerde plastik toplanmasına imkan sunan mikroplastik toplama ünitesi geliştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, denizlerdeki plastik atıkların ekolojik sistem üzerindeki etkileri endişe verici boyutlara ulaştı. Denizlerdeki atıkların doğru bir şekilde toplanmaması ve söz konusu atıkların doğal ortamında mikroplastik parçacıklara ayrılması, söz konusu sorunun daha da ilerlemesine neden oluyor.

Proje kapsamında, dıştan takma motorların kullanıldığı denizleri, nehirleri, gölleri ve göletleri gönüllü olarak temizleme faaliyetleri de Suzuki'nin yürüttüğü çalışmalar arasında yer alıyor.

2010 yılında başlatılan çalışmalar, 2011 yılından itibaren küresel bir boyuta taşındı. Bugün gelinen noktada 26 ülkeden toplam 8 binin üzerinde kişi söz konusu çalışmalara katıldı.

Su dönüş hortumuna kolaylıkla monte edilebilen ünite, yalnızca motoru soğutmak için kullanılan ve ardından denize geri dönen suyu kullandığı için motor performansına da olumsuz etki etmiyor.

JAPONYA'DA İŞE YARADI

Japonya’da yapılan gözlem araştırmalarında, filtreden toplanan maddelerin içinde mikroplastik atık bulundu. Sistemin, Japonya dışında da yürütülen araştırmadan elde edilecek sonuçlara göre daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Suzuki, söz konusu üniteyi 2021'den itibaren motorlarında isteğe bağlı donanım olarak sunmayı, ilerleyen yıllarda da standart özellik olarak devreye almayı planlıyor.

Avustralya'daki İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'ne (CSIRO) bağlı araştırmacılar, okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin 14 milyon tona yaklaştığını ve mevcut eğilimin sınırlanması halinde dahi, 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.