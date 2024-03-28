Tam Güneş tutulması yaklaşıyor: Uzmanlar ölümcül kaza riskine karşı uyardı Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen tam Güneş tutulmasının ölümcül araba kazalarında artışa yol açabileceği iddia ediliyor.

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Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki, 8 Nisan'da gözlemlenecek. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki, kısıtlı bir bölgeden gözlemlenebilecek.

Ölümcül kaza riski var

ABD'de 2017 yılında gerçekleşen Güneş tutulması sırasında meydana gelen araba kazalarına ilişkin bir analiz yapıldı.

Bu analize göre, nisan ayında gerçekleşmesi beklenen tam Güneş tutulmasının ölümcül araba kazalarında artışa yol açabileceği söyleniyor.

Araştırmacılar, Kuzey Amerika'daki son tam tutulma sırasında ölümcül kazalarda önemli bir artış görüldüğü konusunda uyardı.

Kazaların arttığı saatler, insanların tutulmayı izlemek için gözlem yerlerine seyahat ettikleri ve özellikle de sonrasında evlerine döndükleri saatler olarak belirlendi.

ABD'de 2017 yılındaki tutulma sırasında 20 milyon insan tutulmayı izlemek için şehirler arası seyahat etti.

Kazalar yüzde 31 arttı

Genel olarak, tutulma sırasında gerçekleştirilen yolculukların ölümcül kazalarda yüzde 31'lik bir artışa neden olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'den izlenemeyecek

Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması; Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den yine izlenemeyecek.