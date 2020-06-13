İlk kez tamamen elektrikli bir uçak sertifika aldı

İlk kez tamamen elektrikli bir uçak sertifika aldı

Pipistrel Aircraft'ın ürettiği "Velis Electro" isimli uçağın, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) sertifika alan dünyada tamamen elektrikli ilk uçak olduğu bildirildi.

Şu anda bazı şirketlerin üzerinde çalıştığı elektrikli uçaklar, gelecekte hava yolu taşımacılığında çağ atlamamızı sağlayabilir.

Bu uçaklardan biri olan ve Slovenya merkezli Pipistrel Aircraft tarafından üretilen "Velis Electro", Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) sertifika almayı başardı.

Velis Electro, böylelikle Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan sertifika alan dünyanın ilk elektrikli uçağı oldu.

Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilirken, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.

76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalışan Velis Electro, saatte 170 kilometreye kadar hız yapabiliyor.



