Tamamen ücretsiz olan 4K televizyon: Telly Telly, ikinci ve daha küçük bir ekranda sürekli reklamlar gösteren tamamen ücretsiz bir televizyon satacak.

ensonhaber.com

Samsung, LG veya Philips gibi markaların sok teknoloji televizyonları size pahalı geliyorsa, tamamen bedava bir televizyona sahip olabilirsiniz.

Pluto TV'nin kurucu ortağı Ilya Pozin tarafından kurulan Telly, ikinci ve daha küçük bir ekranda sürekli reklamlar gösteren 4K televizyonunu ücretsiz olarak dağıtacak.

Şirket, televizyonun alt kısmındaki ekranda göstereceği reklamlar sayesinde sürekli gelir elde edecek.

Telly, ana TV'den bir soundbar ile ayrılan bu ince ekran şeridini "Smart Display" olarak adlandırıyor.

Ana ekranda ise 55 inçlik bir 4K HDR panel panel bulunuyor ve TellyOS işletim sistemini çalıştırıyor.

Telly TV ücretsiz olduğunu söylese de verilerinize ihtiyaç duyuyor. Şirket, reklam verenlerden aldığı ücretler ve verilerinizden elde edebileceği gelir sayesinde TV'yi ücretsiz olarak sunuyor.

Telly, izlediğiniz ses ve video içeriği, görüntülediğiniz kanallar ve izleme oturumlarınızın süresi hakkında bilgi toplayabileceğini belirtiyor.

Eğer verilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, ya TV'yi iade etmeniz ya da çift ekran TV ve soundbar kurulumunu için 500 dolar ödemeniz gerekiyor.

Satışlar bu yaz başlıyor

Telly, bu yaz itibarıyla freetelly.com üzerinden ilk etapta 500 bin adet TV'yi ücretsiz olarak satışa sunacak.