Tamiri pahalı drone'ların bakımı için öneriler Uzmanlar, drone bakımının önemine değinirken muhtemel bir hasar veya düşmede cihazın 3 bin liradan 20 bin liraya kadar tamir maliyeti çıkabileceği konusunda uyardı.

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İHA

Son yıllarda hızla popülerlik kazanan drone teknolojisi, özellikle görüntü ve tarım alanında sunduğu olanaklarla büyük ilgi görüyor. Ancak, henüz yeni bir teknoloji olması sebebiyle, sahiplerinin yanlış kullanımları ciddi hasarlara veya düşmelere neden olabiliyor.

Drone'ların fiyatları 1 milyon TL ile bin lira arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu cihazları kullanırken yapılan bir anlık hata, tamir maliyetini 3 bin liradan 250 bin liraya kadar çıkarabiliyor.

Bu nedenle, drone'ların kullanımı kadar bakımı ve kontrolleri de son derece önemli; çünkü bunlar cihazın sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahip.

Drone bakımı zamanında yapılmazsa, maliyeti artıyor

Drone tamiri ve bakımı yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü Dr. Öğretim üyesi Tamer Savaş, sık karşılaştıkları ihmaller ile sorunlar hakkında konuştu. Kullanıcıları uyaran Savaş, 20 bin liralık ortalama bir drone'un en küçük masrafının dahi 3 ila 5 bin TL arasında maliyete sahip olduğunu belirtti.

"Kuş çarpması gibi olaylar yaşayabiliyoruz"

Drone'ların neden düştüğünü ve kullanıcı hatalarıhakkında bilgi veren Tamer Savaş, şunları söyledi:

Drone eğitimi, satışı ve servis hizmetleri sunmaktayız. ‘Drone'lar neden düşer?’ sorusunun cevabına gelecek olursak, drone'lar zamanında bakım ve onarım yapılmadığı için büyük bir ihtimalle düşebilir. Özellikle son zamanlarda kışın drone'larımızı kullanmıyoruz, bataryaları kendilerini kapatıyor ya da performansları düşüyor; yazın drone'larımızı kullanmak istediğimiz zaman batarya enerjiyi birden kesebiliyor ve drone'larımız düşebiliyor. Bunun yanında, kanat, pervane ve gövde gibi görsel kontrolleri yapmadığımız için ve donanımsal hatalardan dolayı da dronlarımız düşebiliyor. Son olarak kuş çarpması gibi olaylar yaşayabiliyoruz. Özetleyecek olursak, yazılım ve bir hayvan tarafından düşme olayları yaşadığımızı söyleyebiliriz. Aslında uzaklığın çok önemi yok çünkü cihazlarımız çok hassas, 1 metreden düşse 100 metreden de düşse drone'larımız muhakkak zarar görecektir. Özellikle ‘gimbal’ ya da kamera dediğimiz sistem genellikle ilk hasar alan kısımlar oluyor. Bu bölümler zaten sistemin en maliyetli parçaları oluyor o yüzden zamanında bakım ve onarım yaptıracağız, yazılımlarını zamanında güncelleyeceğiz ve uçuş öncesi ile sonrasında kanat, gövde ve motor kontrolü yapmamız gerekecek.

"Yaklaşık 20 bin TL’ye yakın bir maliyetle karşılaşabiliriz"

Drone'ların bakımları konusunda da bilgi paylaşan Dr. Tamer Savaş şöyle devam etti:

Tüketici tarafında küçük yani 25 kilogram altında drone kullanıyorsak, bunların yıllık genel kontrollerini yaptığımız bakımlar var. Bunlar genel donanımsal ve yazılımsal kontrollerdir çünkü bazen uçuş sırasında cihazın hasarlı olduğunu anlayamıyoruz, bunu sadece serviste anlayabiliyoruz. Bunun yanında tarım drone'ları var, yani 25 kilogramın üzerinde olan drone'lar. Bunların ise saat ve belirli zaman süreli bakımları var. Motor, pompa ve pervane bakımları var. Bunların muhakkak yapılması lazım çünkü özellikle pompa ve motorda bir sıkıntı olursa drone'umuz muhakkak düşecektir ve bu cihazlar düştüğü zaman ciddi derecede maliyetler oluşabilir. Atıyorum bir cihazın sıfır fiyatı 20 bin TL ise, hasardan hasara göre değişebilir ama küçük bir hasar aldıysa 3 ila 5 bin TL arasında bir maliyet çıkabilir. Eğer daha büyük bir hasar aldıysa neredeyse sıfır fiyatına yakın bir maliyet çıkabilir. Yani yaklaşık 20 bin TL’ye yakın bir maliyetle karşılaşabiliriz. Bu durum tamamen drone'un sıfır fiyatı ile alakalı, genellikle bakım ve onarım ya da tamir dronun kendi fiyatını aşmıyor. Tarım drone'una bakacak olursak, mesela 500 bin liralık drone kullanıyorsanız, kazanın durumuna göre maksimum 200-250 bin lira civarında maliyet ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden küçük ya da büyük fark etmeksizin, bakım ve onarımlarını tam yaparsanız bu tarz maliyetlerle karşılaşmazsınız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)