Tansiyon ölçen akıllı saat: Huawei Watch D2 özellikleri

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Huawei Watch D2, teknolojiyi sağlık ve spor takibiyle birleştiren, şık ve kullanışlı bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor..

Kullanıcıların sağlıklarını daha yakından takip etmelerine olanak tanıyan bu saat, özellikle tansiyon ölçme ve EKG gibi gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei'nin sağlık alanındaki inovasyonlarını ve teknolojik yeteneklerini sergileyen Watch D2, aynı zamanda şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle de bizi etkilemeyi başardı. Gelin bu saati daha yakından inceleyelim.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Huawei Watch D2, 1.82 inç AMOLED ekranı ile üstün bir görüntü deneyimi sunmayı başarıyor. 1500 nit maksimum parlaklık, ekranın her koşulda net bir şekilde okunabilmesini sağlıyor. Kullandığımız süre boyunca ekranın gerçekten de bizi fazlasıyla memnun ettiğini belirtelim.

Sağ tarafında dönen bir tuş ve ikincil bir düğme bulunan cihaz, IP68 su geçirmezlik derecesine sahip.

Watch D2'nin en dikkat çekici tasarım özelliği, kayışında bulunan ve kan basıncı ölçümünü mümkün kılan hava yastığı. Bu hava yastığı, kullanılmadığı zamanlarda incelip neredeyse görünmez hale geliyor.

30 milimetrelik bir genişliğe sahip olan kayış, standarttan daha geniş. Bunun nedeni, kan basıncı ölçümü için şişirilen elastomerin altına bir hava yastığının yerleştirilmiş olması.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİK: TANSİYON ÖLÇÜMÜ

Saatte bizi en çok etkileyen özellik tansiyon ölçmesi oldu. Kayıştaki hava yastığı ve saatteki hassas sensörler sayesinde kullanıcılar, gün boyunca düzenli olarak kan basıncı ölçümleri yapabilirler.

Ambulatuvar kan basıncı izleme (ABPM) özelliği, özellikle düzenli ölçüm yapması gerekenler için Watch D2'yi vazgeçilmez kılıyor. Ölçüm işlemi oldukça basit: Sağ taraftaki kısayol tuşuna basarak kan basıncı özelliğini başlatıyorsunuz.

Ekranda "Ölç"e dokunduktan sonra kolunuzu göğüs hizasına kaldırın. Yaklaşık bir dakika süren ölçümün ardından kan basıncı değeriniz ve bu değerin düşük, normal, yüksek veya hipertansiyon belirtileri gösterip göstermediğine dair bir gösterge karşınıza çıkıyor.

Watch D2, kan basıncınızı her 30 dakikada bir otomatik olarak ölçebilecek şekilde ayarlanabiliyor.

Ayrıca, gece uyurken de otomatik olarak ölçüm yapabiliyor. Bu sayede gün boyunca ve gece boyunca düzenli ölçümler elde ederek, sağlığınız hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Saatin kayışına entegre edilen özel hava yastığı, ölçüm sırasında şişerek bileğinizi sıkıştırıyor ve geleneksel tansiyon aletlerindeki mekanizmayı taklit ediyor.

Hassas sensörler, kan basıncınızı doğru ve güvenilir bir şekilde ölçüyor ve sonuçları anında saat ekranında görüntülüyor.

Kalibrasyonsuz ölçüm, Watch D2'yi kullanmayı son derece pratik hale getiriyor. Diğer bazı akıllı saatlerde bulunan kan basıncı ölçüm özelliği, genellikle harici bir cihaza veya düzenli kalibrasyona ihtiyaç duyar.

Watch D2 ise bu zahmetlerden sizi kurtarıyor ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kolayca kan basıncınızı ölçmenizi sağlıyor. Bu özellik, özellikle düzenli olarak kan basıncını takip etmesi gereken kullanıcılar için büyük bir avantaj.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Watch D2, Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı medikal bir cihaz olarak sınıflandırılıyor.

ÖNE ÇIKAN SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Watch D2, sadece kan basıncı takibiyle sınırlı değil. EKG analizi, kalp atış hızı, SpO2, solunum hızı ve uyku takibi gibi bir dizi sağlık izleme özelliği de sunuyor.

EKG analizi, kalp ritminizi ölçerek olası kalp rahatsızlıklarının erken teşhisine yardımcı olabiliyor.

SpO2 ölçümü ise kandaki oksijen seviyenizi göstererek, özellikle uyku apnesi gibi solunum problemleri yaşayanlar için önemli bilgiler sunuyor.

Watch D2, gelişmiş TruSense sistemiyle aktivite ve uyku takibinde de başarılı sonuçlar veriyor.

Mesafe takibi ve kalp atış hızı ölçümü gibi konularda Garmin Fenix 8 gibi üst düzey saatlere yakın performans gösteren Watch D2, uyku takibi konusunda da detaylı veriler sunuyor.

Uyku süresi, derin uyku, REM uyku gibi farklı uyku evreleri ve uyku kalitesi hakkında bilgi veren Watch D2, sağlığınızı iyileştirmek için size gerekli verileri sağlıyor.

Saat, uyku sırasında kalp atış hızı, oksijen satürasyonu ve solunum hızı gibi verileri de kaydediyor. Bu verileri inceleyerek uyku düzeninizi iyileştirebilir ve daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.

SPOR ASİSTANI

Watch D2, 80'den fazla farklı sporu takip edebiliyor. Antrenman seansları için süre, mesafe veya yakılan kalori gibi hedefler belirlenebiliyor.

Koşu antrenmanları için ısınma programı, aralıklı antrenman, metronom ve akıllı hız ölçer gibi özellikler sunuyor.

Otomatik antrenman tanıma özelliği sayesinde yürüme, koşma ve kürek çekme gibi aktiviteler otomatik olarak algılanıyor ve kayıt altına alınıyor.

Watch D2, tüm yaygın uydu sistemlerini destekleyen bir GPS alıcısına sahip. Bu sayede aktiviteleriniz sırasında konumunuzu doğru bir şekilde takip edebilir ve rotalarınızı kaydedebilirsiniz. Huawei'nin Petal Maps harita servisiyle entegre çalışan saat, navigasyon için de kullanılabiliyor.

BLUETOOTH ÜZERİNDEN ARAMA YANITLAMA VE KONUŞMA

Huawei Watch D2, Bluetooth bağlantısı sayesinde gelen aramaları doğrudan saatiniz üzerinden yanıtlamanıza ve konuşma yapmanıza olanak tanıyor.

Saat üzerindeki dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde telefonunuzu elinize almadan doğrudan bileğinizden görüşme yapabilirsiniz.

Bu özellik, özellikle araç kullanırken, spor yaparken veya elleriniz doluyken oldukça kullanışlı olabiliyor.

PİL ÖMRÜ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Watch D2, her zaman açık ekran özelliğine de sahip. Pil ömrü ise oldukça etkileyici. 24 saat kan basıncı takibi açıkken bile bir günü rahatlıkla çıkarabilen saat, normal kullanımda 5 ila 7 gün arasında bir pil ömrü sunuyor.

Kullandığımız süre boyunca bize hiçbir şarj problemi yaşatmayan saat, Huawei Sağlık Uygulaması üzerinden Android ve IOS telefonlarda kontrol edilebiliyor. Saati, hem Android telefonlarda, hem de iPhone’larda kullandık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Huawei Watch D2, sağlık takibine önem veren ve şık bir akıllı saat arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek.

Kalibrasyonsuz kan basıncı ölçümü, gelişmiş sağlık özellikleri, kapsamlı uyku ve aktivite takibi ve şık tasarımıyla Watch D2, rakiplerinden sıyrılıyor.

Huawei Watch D2 modeline detaylıca göz atmak için aşağıdan Huawei Online Mağaza’sına ulaşabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-d2/

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