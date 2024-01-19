Tarihi yolculuk: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay görevi dünyada yankılandı Astronot Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için "Tarihi dönüm noktası. Türkiye seçkinler kulübüne giriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi yolculukla uzaya çıktı.

Gezeravcı, uzayda ilk sözlerine imza atarken "İstikbal göklerdedir." ifadesini kullandı.

İlk Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuğu, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

CNN: İlk Türk astronot uzayda

ABD merkezli CNN'in, "SpaceX, ilk Türk astronotu fırlattı" başlıklı haberinde, misyonun, tamamı Avrupalı astronotlardan oluşan ilk özel uzay görevi olduğuna dikkat çekildi.

Aralarında Türkiye'den ilk astronotun da bulunduğu bir grup Avrupalı astronotun uzaya çıktığı belirtildi.

Tarihi bir dönüm noktası

Astronot Gezeravcı'nın, bir dönem Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotluğu yaptığı, alçak Dünya yörüngesine ulaşan ilk Türk vatandaşı olarak tarihi bir dönüm noktasına imza atma yolunda ilerlediği vurgulandı.

New York Times: Gelecek nesillere ilham kaynağı olacak

New York Times, mürettebat üyeleri arasında ilk Türk astronotun yer aldığını aktardı.

Gezeravcı'nın, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umduğuyla ilgili ifadelerine işaret edildi:

Bu uzay uçuşu yolculuğumuzun varış noktası değil, yolculuğumuzun sadece başlangıcı.

Reuters: Türkiye'nin ilk astronotu

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "Türkiye'nin ilk astronotunun dahil olduğu mürettebat uzay istasyonuna uçtu" diye yazdı.

Otonom olarak işletilen Crew Dragon'un, cumartesi sabahı erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasının beklendiği notu paylaşıldı.

"Seçkin kulübe giriyorlar"

Haberde, "Türkiye, Alper Gezeravcı'yı göndererek UUİ'nin konuk ülkeleri arasında seçkin ve büyüyen bir kulübe girmeye hazırlanıyor." denildi.

İlk Türk astronot vurgusu

Uzay alanında haberler yayınlayan ABD merkezli "Space" adlı internet sitesi de ilk Türk astronotun uzay istasyonuna doğru hareket ettiğini okurlarına duyurdu.

Haberde, "Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupalılardan oluşan ilk mürettebatını taşıyor." bilgisi paylaşıldı.

Al Arabiya: Astronotlar arasında bir Türk var

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, mürettebatın tamamının Avrupalı astronotlardan oluştuğunu, bunların arasında bir Türk'ün de yer aldığını yazdı.

Crew Dragon kapsülündeki astronotların, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlatıldığı belirtildi.

Al-Monitor: Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilgisi artıyor

Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolunda olduğunu belirten Al-Monitor, "Türkler, uzaya yolculuğunu televizyonlardan canlı olarak izliyor." dedi.

Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilgisinin son 5 yılda arttığı, 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu anımsatıldı.