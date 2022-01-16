Tarihteki ilk Metaverse: Sanalika neden kapatıldı

Sanal dünya evreni Metaverse, arsa satışlarına yoğun ilgiyle gündeme gelirken akıllara yıllar önce kapatılmasına karar verilen "Sanalika" adlı oyunu getirdi.

Dünyanın sanal haritası çizilmeye devam ediyor...

Şimdilerde ise gündemde "Metaverse" var.

Bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünya olan Metaverse, sanal arsa satışına da başladı.

Hatta İstanbul başta olmak üzere Türkiye'den birçok alan satılmış durumda.

Metaverse aleminde gelişmeler devam ederken, akıllara "Sanalika" adında 2000'li yılların meşhur oyunu geldi.

Metaverse araştırmaları yapanlar bu sanal alemi Sanalika'ya benzetti.

Zamanındaki müdavimleri ise "Sanalika'ya ne oldu, neden kapatıldı" sorularını gündeme taşıdı.

SANALİKA NEDİR

Sanalika; dünyada olan bitenleri takip ederek, bunları kullanıcılarıyla paylaşan ve istenildiği gibi yaşanılmasına olanak sağlayan çok büyük bir sosyal ağ.

Sanalika'da kendinizi istediğiniz tarzda ifade edebiliyorsunuz. Tamamen kendi dünyanızı oluşturabileceğiniz Sanalika, içinde bulunan çeşitli mekanlarda (bar, disko, sinema salonu, vb.) etkinliklere bile katılabiliyorsunuz.

Kısacası Sanalika, şu anda gerçek hayattaki aktivitelerinizi birebir yaşayabileceğiniz en detaylı sanal yaşam alanı olarak karşımıza çıktı.

Sanalika aslında tıpkı şuan Metaverse'ün vadettiği gibi caddelerden, alışveriş merkezlerinden, eğlence mekanlarından oluşan büyük bir sanal dünya idi.

İLK SANAL KONSER

Metaverse, bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünya olarak tanımlanıyor.

Sanalika ise aslında bunun ilk örneği olduğunu 2008 yılında sanal Bedük konseri ile kanıtlıyor.

SANALİKA NEDEN KAPATILDI

18 Ocak 2011 tarihinde Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi, gelen ihbarlar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda Sanalika.com adlı internet sitesine koruma tedbiri amaçlı erişim yasağı konuldu.

Sanalika.com’un kapatılma nedeni ise 5651 sayılı kanunun Çocukları internet ortamında cinsel istismardan korumak amacını taşıyor.