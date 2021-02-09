Tatil döneminde çocukların en çok aradığı içerikler

Tatil döneminde çocukların en çok aradığı içerikler

Yeni Kaspersky Safe Kids çalışmasına göre, 2020-2021 kış tatili döneminde çocukların en çok aradığı içerikler belli oldu.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle, birçok ülkede sokak festivalleri ve fuarları iptal edildi, akraba ziyaretleri kısıtlandı.

Kaspersky Safe Kids kullanıcılarının 20 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında talep ettiği anonim arama sorguları, çocukların bu eksikleri nasıl telafi ettiğini ortaya koydu.

Gönüllü olarak sağlanan anonim veriler, hem cep telefonlarında hem de masaüstü bilgisayarlarda Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex ve YouTube aracılığıyla yapılan aramaları kapsadı.

EN ÇOK ARANANLAR

Bu dönemde en popüler aramalar YouTube (yüzde 21), oyun (yüzde 15), çeviri araçları (yüzde 11), iletişim platformları (yüzde 10) ve müzik (yüzde 9) ile ilgiliydi.

MINECRAFT ÖNE ÇIKTI

YouTube'da çocuklar en sık video oyunları aradı (yüzde 37). Farklı oyunlar (yüzde 39) oynayan oyun yayıncılarının kanalları ve Minecraft gibi belirli oyunlar (yüzde 19) bu aramalarda öne çıktı.

YouTube'da en çok talep gören diğer oyunlar Among Us, Brawl Stars ve video hikayelerin oluşturulmasını sağlayan Gacha Life oldu.

EN ÇOK ARANAN ÜNLÜLER

Çocuklar müzisyenlerin ve blog yazarlarının yanı sıra diğer ünlü kişilikleri aradı. 45. ABD Başkanı Donald Trump, aktris Emma Watson ve girişimci Elon Musk gibi isimler çok aranan diğer ünlülerin önüne geçti.

Bu kış bir diğer güçlü ilgi 150'den fazla ülkede aylık 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok oldu.

Bu kış tatili sırasında çocuklar 'TikTok karması', belirli TikTok kullanıcıları ve 'TikTok'ta kısıtlı modlar nasıl değiştirilir' araması yaptı.

Buna ek olarak 'Gülmemeye Çalış' mücadelesi özellikle Almanca aramalarda öne çıktı.