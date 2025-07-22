TAYFUN BLOK-4 ilk kez sahnede: Roketsan’dan hipersonik güç gösterisi

İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında, İran'ın misilleme amaçlı kullandığı hipersonik füzelerin ne kadar hayati öneme sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Türk savunma sanayii, bu ihtiyaçlara uygun, yerli envanterine kritik bir ürünü daha kazandırdı.

Roketsan, Türkiye'nin yerli ve milli balistik füze ailesi TAYFUN’un en yeni versiyonu olan TAYFUN BLOK-4’ü, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna tanıttı.

IDEF 2025 kapsamında sergilenen yerli savunma sistemleri arasında öne çıkan BLOK-4, Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi unvanını taşıyor. Hipersonik hızlara ulaşabilen bu yeni nesil füze, çok maksatlı harp başlığıyla stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.

STRATEJİK HEDEFLERE KARŞI GELİŞTİRİLDİ

Roketsan’ın aktardığı bilgilere göre, BLOK-4 versiyonu 7 tonun üzerinde ağırlığa sahip olacak. Hedef kitlesi ise komuta-kontrol merkezleri, hava savunma sistemleri, askeri hangarlar ve kritik askeri altyapılar gibi yüksek öneme sahip unsurlardan oluşuyor.

TESTLERDE HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

TAYFUN BLOK-4’ün test süreci hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı Şubat ayında Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirilen üçüncü deneme atışında, füze deniz üzerindeki hedefini başarıyla vurdu. Bu başarı, sistemin hassas vuruş kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

TAKTİK ESNEKLİK VE ELEKTRONİK HARP DAYANIKLILIĞI

Yeni nesil TAYFUN, sadece menzili ve hızıyla değil, aynı zamanda gelişmiş yönlendirme sistemiyle de öne çıkıyor. Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen füze, görev sırasında yön değiştirebilme kabiliyeti sayesinde yüksek taktik esneklik sunuyor.

Ayrıca sistem, küresel konumlama sistemlerine yönelik karıştırmalara karşı yüksek elektronik harp dayanımı ile donatıldı. Gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilecek şekilde geliştirilen TAYFUN BLOK-4, Türkiye’nin savunma teknolojisindeki stratejik sıçramasının önemli bir simgesi olarak görülüyor.

TAYFUN BLOK-4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi olan TAYFUN Blok-4, IDEF 2025’te resmi olarak tanıtıldı. Türk savunma sanayiinin geldiği en ileri teknolojiyi yansıtan sistem, 3.000 kilometre menziliyle şu ana kadar geliştirilen en uzun menzilli yerli füze unvanını taşıyor.

Yaklaşık 10 metre uzunluğa, 938 mm çapa ve 7.2 ton ağırlığa sahip olan TAYFUN Blok-4, Mach 5’i aşan hızlara ulaşarak mevcut hava savunma sistemlerini bertaraf edebilecek seviyeye çıkıyor.

YÜKSEK HASSASİYET-GELİŞMİŞ NAVİGASYON

TAYFUN Blok-4, Roketsan tarafından geliştirilen Go-onto-location-in-space (GOLIS) yönlendirme sistemi ve anti-jamming (karıştırma karşıtı) teknolojisi ile donatıldı.

Bu sayede, GPS’in devre dışı kaldığı durumlarda bile hedefi yalnızca 5 metrelik sapmayla vurabilecek kadar yüksek hassasiyet sunuyor.

STRATEJİK HEDEFLERE KARŞI ÜSTÜN KABİLİYET

Füze; hava savunma bataryaları, komuta-kontrol merkezleri ve kritik askeri tesisler gibi stratejik önemi yüksek hedefleri imha etmek üzere geliştirildi. Ayrıca yüksek irtifalarda etkin çalışabilme kapasitesi ve çok maksatlı harp başlığı ile farklı görev profillerine uyum sağlayabiliyor.

MENZİLİ VE HIZI

Türkiye’nin hipersonik balistik füze alanındaki ilk adımı olan TAYFUN Blok-4, 3.000 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor.

Mach 5’in üzerindeki hızlara çıkabilen sistem, uzak mesafelerdeki hedefleri yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.